В правительстве российского региона грядёт большое сокращение

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин объявил о сокращении руководящего состава регионального правительства на 15%. Об этом глава региона сообщил в своих социальных сетях.

Параллельно в крае начнется структурная реорганизация. Власти планируют объединить несколько ведомств с дублирующими функциями для устранения бюрократических проволочек.

В единую структуру войдут министерства ЖКХ и энергетики. Также произойдет слияние министерства лесного хозяйства и министерства природных ресурсов. Изменения затронут и социальный блок: главное управление социального развития планируется присоединить к министерству социальной защиты.

Демешин пояснил, что перестройка необходима для четкого распределения ответственности. Губернатор выразил недовольство практикой, когда министерства перекладывают полномочия друг на друга.

Представить новую структуру правительства и штатное расписание главе края поручили до 29 октября.

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