Нейтральный статус является залогом сохранения государственности и суверенитета Украины. Об этом в интервью РИА Новости заявил депутат Государственной думы от крымского региона Михаил Шеремет.

«Украина как государство может сохраниться только при нейтральном статусе. Она не должна нести никаких угроз для территории России и её граждан», — сказал депутат.

По словам парламентария, внеблоковый статус и отказ от вступления в Североатлантический альянс должны быть закреплены в Конституции Украины. Он подчеркнул, что страна не должна представлять угрозы для России и её граждан.

Ранее с похожим заявлением выступил президент России Владимир Путин. Он напомнил, что нейтральный статус уже закреплён в Декларации о государственном суверенитете Украины, и подтвердил, что его сохранение остаётся целью Москвы.

Декларация о государственном суверенитете Украины была принята 16 июля 1990 года. В документе провозглашалось намерение республики в будущем стать постоянно нейтральным государством, которое не участвует в военных блоках.

Вопрос о нейтральном статусе Украины регулярно поднимается в ходе международных дискуссий об урегулировании конфликта. Российское руководство настаивает на его законодательном закреплении в качестве одного из ключевых условий для достижения мира.

Читайте также в материалах:

В Госдуме назвали хамством ответ Зеленского о поездке в Москву;

В Госдуме жестко ответили на псевдоисторические мифы Буданова*.

Ваша надёжная лента новостей — «МК» в MAX.