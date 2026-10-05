В руководстве австрийских социал-демократов готовятся перестановки

Вице-канцлер Австрии и глава Социал-демократической партии (СДПА) Андреас Баблер намерен уйти с обоих постов в начале 2027 года. При этом он сохранит должность министра жилищного строительства, искусства, культуры, СМИ и спорта, сообщает ORF.

До конца 2026 года Баблер продолжит работать вице-канцлером, после чего его сменит министр финансов Маркус Мартербауэр. Руководство СДПА планируется передать Филипу Кухеру и Еве-Марии Хольцляйтнер.

Баблер заявил, что принял решение добровольно на фоне продолжительных споров внутри партии. По его словам, перестановки должны помочь социал-демократам восстановить единство.

СДПА входит в правящую коалицию вместе с Австрийской народной партией и NEOS. На фоне снижения популярности партии дискуссии о смене ее руководства усилились.

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