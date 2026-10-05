В Румынии начались учения с участием тысяч резервистов

Оборонное ведомство Румынии объявило о старте сборов для резерва. В них задействуют порядка 10 тыс. человек.
Мероприятия пройдут с 5 по 12 октября. География — Бухарест и уезд Илфов, расположенный рядом со столицей.
Некоторых резервистов из этих мест вызвали в воинские части. Там для них организуют подготовку.
К организации подключены министерство национальной обороны, министерство внутренних дел, румынская служба информации, специальная служба телекоммуникаций и национальная администрация пенитенциарных учреждений.
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