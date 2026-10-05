В США арестована следившая за президентским сыном женщина: обвинили в шпионаже

Жительница Калифорнии арестована в США и обвиняется в шпионаже за сыном президента Тайваня в пользу Китая. ФБР арестовало Ваньин Чжан, также известную как Хизер, в международном аэропорту Лос-Анджелеса перед ее вылетом в Китай, сообщило агентство.

Власти США арестовали жительницу Калифорнии в воскресенье, обвинив ее в шпионаже за сыном президента Тайваня по заданию китайских чиновников, сообщило ФБР.

ФБР арестовало Ваньин Чжан, также известную как Хизер, в международном аэропорту Лос-Анджелеса в воскресенье перед ее запланированным вылетом в Китай, говорится в заявлении агентства. Власти предъявили 34-летней Чжан из Ирвайна, штат Калифорния, обвинение в деятельности в качестве незарегистрированного иностранного агента, отмечает Reuters.

Федеральное бюро расследований утверждает, что Чжан вела слежку за сыном президента Тайваня Лай Цзиндэ. Агентство напрямую не назвало предполагаемую цель Чжан, но позже появилась статья в The New York Post, в которой было указано, что это Лай Тин-ю, житель США.

Администрация президента Тайваня назвала предполагаемые действия Чжан “типичным случаем транснациональных репрессий” и поблагодарила правительство США за защиту тайваньских граждан.

“Наша страна выражает самое решительное осуждение такого варварского поведения, которое игнорирует права человека и суверенитет государств”, - говорится в заявлении пресс-секретаря Карен Куо.

Министерство юстиции утверждало, что Чжан ездила в Сиэтл в 2025 году по указанию китайских чиновников и отправила им фотографии, видео и информацию о номерных знаках сына президента Тайваня и его семьи.

Чжан использовала служебные приемы, чтобы избежать разоблачения, и никогда не уведомляла Вашингтон о том, что она действует в интересах иностранного правительства, заявил в своем заявлении Билл Эссейли, первый помощник прокурора Центрального округа Калифорнии.

По словам Эссейли, в понедельник она предстанет перед федеральным судом Лос-Анджелеса.

Тайваньский лидер Лай Циндэ и его Демократическая прогрессивная партия выступают за отделение Тайваня от Китая, что вызывает недовольство Пекина, который рассматривает остров как китайскую территорию. Лай говорит, что только народ Тайваня может решать свое будущее, напоминает Reuters. Правительство Китая и государственные СМИ регулярно критикуют его, называя опасным сепаратистом, “нарушителем спокойствия” и “разжигателем войны”.

У Вашингтона нет официальных дипломатических отношений с Тайванем, но США являются самым важным международным спонсором острова и поставщиком оружия.