В США создана секретная группа по поглощению непокорной социалистической Кубы

Трамп не оставляет надежд сломать Кубу и взять под контроль Остров свободы. Тихой сапой ЦРУ крадется к Кубе. Для давления на Гавану в США создана секретная целевая группа. О планах этой группы рассказывает доктор юридических наук, заслуженный юрист России профессор Юрий Жданов.

– Юрий Николаевич, американцы, насколько могу судить, не думают отказываться от стремления подмять под себя Кубу?

– Подчинение Кубы для американцев стало идеей фикс. Почти как фантомная боль: Куба – уже много лет для Америки отрезанный ломоть, а рана не заживает.

– Что предпринимают?

– Издание The New York Times пишет, что ЦРУ тайно создало целевую группу по Кубе, запустив планы более скоординированной кампании по оказанию давления на кубинское правительство с целью добиться экономических, политических и кадровых изменений, требуемых президентом США Трампом: «Создание целевой группы позволит ЦРУ оперативно направлять больше финансовых, кадровых и технических ресурсов на Кубу. Оперативная группа начала пополнять свой штат сотрудниками, занимающимися вербовкой и управлением, шпионами, аналитиками разведки, сотрудниками, проводящими кибероперации, и сотрудниками, специализирующимися на тайных операциях по оказанию влияния».

– Но ведь что-то подобное они уже создавали?

– Создавали, но раз за разом фокус не удавался. Напомню, в 1960 году ЦРУ тоже сформировало некую целевую группу по Кубе, члены которой руководили провалившейся операцией американских спецслужб по вторжению на остров в 1961 году, известной как «операция в заливе Свиней».

– Да, в тот раз разгром американских ставленников, кубинских эмигрантов, был не просто абсолютным, но и показательным. Американцы извлекли уроки?

– Они считают, что да. The New York Times рассказывает: «В отличие от 1960-х годов, когда предыдущая оперативная группа ЦРУ курировала подготовку и оснащение сил, которые начали вторжение в залив Свиней, нынешняя оперативная группа не имеет организованных партнеров. Ей также не разрешено проводить операции с применением смертоносного оружия, хотя оперативная группа в ЦРУ по своей природе является гибкой, и полномочия, на основании которых она действует, могут быть изменены в любое время президентом США».

– Что значит – «изменены в любое время»? Речь идет не об одноразовой операции?

– Конечно. Американцы осознали, что с одного кавалерийского наскока (или, если угодно, бандитского десанта) этот маленький, но зубастый и ощетинившийся шипами остров не взять. Лиса, чтобы развернуть ежа, осторожно и аккуратно пытается протолкнуть его в непроточную лужу, где он в свернутом виде захлебнется и раскроется. В данном случае лужа – это экономическая катастрофа, куда американцы толкают Кубу. Такая вот долгосрочная программа.

– Но только если в этот момент не появятся всякие там волки или медведи, и тогда лисе придется ретироваться.

– Согласен, помощь России и Китая Кубе американцы учитывают. Собственно, создание целевой группы и свидетельствует о том, насколько тщательно ЦРУ готовится к возможной затяжной тайной кампании против одной из своих самых сложных целей.

Действия ЦРУ координируют и активизируют усилия американских разведывательных агентств по получению более полного представления о ситуации на Кубе.

– В чем суть этих активизированных усилий?

– The New York Times эту суть обозначила так: «Мандат новой целевой группы: создать раскол в кубинской политической элите в надежде оказать давление на кубинцев, чтобы те заменили, по их мнению, антиамерикански настроенных сторонников жесткой линии на более практичных лидеров, более склонных к выполнению требований Трампа».

– ЦРУ как-либо прокомментировало выступление американского влиятельного издания?

– Нет, конечно. Зато по этому поводу высказался в заявлении для The New York Times заместитель министра иностранных дел Кубы Карлос Фернандес де Коссио: «Намерения здесь не вызывают удивления, поскольку Куба долгое время была мишенью для попыток ЦРУ заниматься шпионажем, подрывной деятельностью и дестабилизацией, включая терроризм. И, тем не менее, Госдепартамент США имеет наглость называть Кубу угрозой за осуществление ею своего права на законную самооборону».

– И все-таки трудно поверить, что американцы настолько серьезно озабочены Кубой. Ведь есть и другие, более могущественные страны, которые США воспринимают как угрозу своему влиянию.

– Понимаю, на кого вы намекаете. Постараюсь расставить точки над «i». Каждая администрация Белого дома определяет свои приоритеты в области сбора разведывательной информации в документе, известном как Национальная рамочная программа приоритетов в области разведки (NIPF).

Администрация Трампа недавно пересмотрела свою версию документа, присвоив Кубе статус «Приоритетной страны 1» в рамках NIPF. При этом в число других «приоритетных стран 1» входят Китай, Иран и Россия. Кубе есть чем гордиться – встала в ряд с ядерными державами.

Более того, американские разведывательные агентства, включая Агентство национальной безопасности и Национальное агентство геопространственной разведки, начали направлять больше средств сбора разведывательной информации, в том числе спутников, на Кубу. The New York Times со ссылкой на источники, утверждает: «Полученные разведывательные данные помогут американским военным обновить свои планы на случай потенциальных военных действий против Кубы, если Трамп решит пойти по этому пути. До увеличения объема разведывательной информации американские военные и сотрудники разведки жаловались на ее устаревшие данные. Новые данные позволят им лучше понять намерения Кубы, ее военные возможности и обороноспособность. Сотрудники целевой группы ЦРУ по Кубе, в свою очередь, будут тщательно изучать недавно полученные разведывательные данные в поисках инсайдерской информации о деятельности кубинских лидеров и других членов политической элиты, в частности, отслеживая теневые денежные потоки и деловые операции на острове и за его пределами. В конечном итоге агентство может обнародовать эту информацию, чтобы попытаться повлиять на кубинское руководство и общественное мнение, используя тактику, которую ЦРУ применяло против других противников, включая Россию».

– То есть агенты ЦРУ на Кубе – частые «гости»?

– Как и везде под разными личинами: где-то – нелегалы, где-то – официальные представители дипмиссий или еще каких-либо международных организаций. Стандартная практика. На протяжении большей части холодной войны ЦРУ содержало относительно небольшое представительство в посольстве США в Гаван