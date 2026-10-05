Журналист из США Хинкл отреагировал на заявление Путина о многополярности

Американский журналист Джексон Хинкл в соцсети X прокомментировал выступление президента России Владимира Путина на заседании клуба «Валдай». По мнению Хинкла, Запад не в силах противостоять тем изменениям в мировом порядке, о которых говорил российский лидер.

В своей публикации журналист эмоционально подчеркнул: многополярный мир активно укрепляется, и у Запада нет возможностей этому помешать.

Такая реакция последовала на заявление Путина о том, что современный мир не может оставаться биполярным. Напомним, президент России выступил с речью в четверг на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».