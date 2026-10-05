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Политика 798

В стране НАТО предложили депутатам проходить военное обучение

Бывший премьер Польши Моравецкий предложил депутатам проходить военное обучение

Бывший премьер Польши Моравецкий предложил депутатам проходить военное обучение
Изображение сгенерировано нейросетью ChatGPT, Петр Осинцев

Бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, возглавляющий партию «Развитие плюс», предложил ввести обязательные военные курсы для депутатов парламента в возрасте до 60 лет. 

Как заявил Моравецкий в Сейме, нижней палате польского парламента, его партия как парламентская фракция представит законопроект, в котором предлагается ввести обязательную военную подготовку для всех депутатов в возрасте до шестидесяти лет. Его слова приводит радиостанция RMF FM. 

Коллега Моравецкого по партии Ольга Эва Семенюк-Патковская, в свою очередь, отметила, что к военному обучению должны быть привлечены также женщины-депутаты. Ранее подобные предложения озвучивали представители польского министерства обороны: по словам заместителя главы ведомства Цезария Томчика, такое обучение могло бы занять несколько дней, чтобы парламентарии смогли ознакомиться с особенностями военной службы. 

Инициатива Моравецкого продолжает линию, уже обозначенную в оборонном ведомстве, и предполагает распространение военной подготовки на законодателей, которые принимают решения по вопросам безопасности и обороны страны. Предложение предусматривает, что депутаты до 60 лет будут обязаны пройти соответствующие курсы, а участие женщин-парламентариев в этом процессе подчёркивается отдельно, что отражает стремление сделать военную подготовку универсальной для представителей обеих палат и обоих полов. 

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Автор:
НАТО Министерство обороны Польша