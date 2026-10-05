В стране НАТО предложили депутатам проходить военное обучение

Бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, возглавляющий партию «Развитие плюс», предложил ввести обязательные военные курсы для депутатов парламента в возрасте до 60 лет.

Как заявил Моравецкий в Сейме, нижней палате польского парламента, его партия как парламентская фракция представит законопроект, в котором предлагается ввести обязательную военную подготовку для всех депутатов в возрасте до шестидесяти лет. Его слова приводит радиостанция RMF FM.

Коллега Моравецкого по партии Ольга Эва Семенюк-Патковская, в свою очередь, отметила, что к военному обучению должны быть привлечены также женщины-депутаты. Ранее подобные предложения озвучивали представители польского министерства обороны: по словам заместителя главы ведомства Цезария Томчика, такое обучение могло бы занять несколько дней, чтобы парламентарии смогли ознакомиться с особенностями военной службы.

Инициатива Моравецкого продолжает линию, уже обозначенную в оборонном ведомстве, и предполагает распространение военной подготовки на законодателей, которые принимают решения по вопросам безопасности и обороны страны. Предложение предусматривает, что депутаты до 60 лет будут обязаны пройти соответствующие курсы, а участие женщин-парламентариев в этом процессе подчёркивается отдельно, что отражает стремление сделать военную подготовку универсальной для представителей обеих палат и обоих полов.

Читайте материалы на данную тему: "Около польского СПГ-терминала нашли пять мин"

"Страны Евросоюза собираются создать в космосе сеть спутников-шпионов"

"МК" в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом".