В стране НАТО проводят сборы резервистов

В Бухаресте и окружающем столицу уезде Илфов начались мобилизационные сборы резервистов румынской армии, сообщило Радио Румынии.

Согласно информации радиостанции, сборы будут проходить до 12 октября, и в их ходе каждый резервист в течение одного дня примет участие в стрельбах, ознакомится с находящейся на вооружении бронетехникой, а также пройдёт инструктаж по оказанию срочной медицинской помощи и защите от химических, биологических, радиологических и ядерных угроз.

В министерстве обороны Румынии подчеркнули, что эти мероприятия не связаны с нынешней геополитической ситуацией, а направлены на проверку мобилизационного механизма, обновление баз данных и укрепление тактической координации между кадровыми военными и резервистами.

По завершении сборов участникам выдаётся справка, на основе которой каждый из них получит один день оплачиваемого отпуска и сможет компенсировать транспортные расходы. При этом участие в сборах является обязательным, а не явившихся на них оштрафуют. готовности страны.

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