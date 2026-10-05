В Тель-Авиве задержали американского туриста за планы теракта у штаба ЦАХАЛ

Туриста из США задержали в Тель-Авиве за планы совершить теракт у штаба ЦАХАЛ

В Тель-Авиве задержали американского туриста. Он планировал совершить теракт у штаба ЦАХАЛ. Об этом сообщил корреспондент i24News Гай Азриэль.

«Мужчина прибыл на место, попросил разрешения войти и вёл себя подозрительно», — сообщил Гай Азриэль.

Мужчина прибыл к зданию штаба. Он попросил разрешения войти. Его поведение вызвало подозрения у охраны. Задержание произошло после того, как турист прямо заявил о своих намерениях совершить нападение. Сейчас власти планируют депортировать этого человека из страны.

Штаб ЦАХАЛ находится в Тель-Авиве. Этот объект является стратегически важным. Доступ на его территорию строго ограничен. Израильские службы безопасности регулярно пресекают попытки несанкционированного проникновения на военные объекты. Власти депортируют иностранцев при наличии угрозы безопасности. Это происходит после завершения следственных действий.

Читайте также в материалах:

Артиллерийский удар: армия Израиля обстреляла южные районы Сирии;

Стало известно о новых авиаударах Израиля на юге Ливана.

Ваша надёжная лента новостей — «МК» в MAX.