Венгрия может снять вето о вступлении Украины в Евросоюз

FT: Будапешт может снять вето на этап переговоров о вступлении Украины в ЕС

Газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что Венгрия, как ожидается, на текущей неделе снимет вето на технический этап переговоров о членстве Украины в Европейском союзе. По данным издания, венгерский премьер-министр Петер Мадьяр поручил дипломатам не блокировать отправку Украине и Молдавии писем о возможном открытии двух следующих блоков переговоров, посвящённых внутреннему рынку и политике конкурентоспособности.

Как подчёркивает газета, речь идёт о процедурном, но при этом символическом шаге, поскольку полная политическая поддержка Венгрией открытия переговорных блоков будет зависеть от того, примет ли Верховная рада 12 октября законопроект об образовательных правах меньшинств. Права венгерского меньшинства на Украине давно являются ключевым вопросом для Будапешта, и, как указывает издание, соответствующий законопроект был разработан с учётом мнения официальных лиц Венгрии.

Источник газеты утверждает, что путь Украины в Евросоюз начал обретать форму, поскольку если два переговорных блока будут согласованы, то неоткрытыми останутся только два — первый касается зелёной повестки, а второй сельского хозяйства и региональной политики. По этим направлениям Еврокомиссия надеется достичь соглашения до конца года.

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