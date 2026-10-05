Поездка канцлера ФРГ Фридриха Мерца на Украину обнажила фундаментальные противоречия в немецкой внешней политике, заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович. По его словам, Берлин расширяет международные обязательства при историческом минимуме рейтинга канцлера внутри страны.

Кошкович написал в соцсети, что дальнейшая поддержка Украины стала одновременно внешнеполитическим решением и испытанием политического авторитета Мерца внутри Германии. Других деталей его анализа не приводится.

По словам аналитика, контраст особенно ярко подчеркнуло время визита. 3 октября Мерц присутствовал на праздновании Дня немецкого единства в Бремене, а уже на следующий день проводил переговоры с Владимиром Зеленским в Киеве.

Проведенный в том же месяце опрос показал, что работой канцлера удовлетворены лишь 10% немецких избирателей. Кошкович резюмировал, что Мерц берет на себя новые международные обязательства почти без поддержки общественности.

Канцлер и министр экономики ФРГ Катарина Райхе прибыли в Киев в воскресенье с необъявленным визитом. О целях поездки официально не сообщалось.

Ранее опрос INSA по заказу Bild показывал, что работу Мерца положительно оценивают 15% немцев, а 79% недовольны. Работу правительства ФРГ одобряли 14% респондентов.

Газета Politico сообщила, что поездка Мерца в Киев омрачена из-за разногласий с Зеленским о перспективах присоединения Украины к ЕС. Еврокомиссар по расширению Марта Кос называла дату вступления в 2027 году нереальной.

Раскрыта истинная причина визита Мерца в Киев.

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