Генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил журналистам, что европейские структуры ни разу не выступили с осуждением попыток госпереворота и революционных действий в Грузии. По его мнению, это свидетельствует о том, что подобные события происходили при поддержке и по указанию этих структур.

Каладзе подчеркнул, что не встречал заявлений от евроструктур с осуждением таких попыток — напротив, по его словам, наблюдались признаки поощрения. Он утверждает, что кампания, нацеленная на государственный переворот и революцию, стартовала при содействии и финансировании извне, а её главной целью было свержение действующей власти в стране.

Политик также отметил, что, согласно имеющимся наблюдениям, в последние годы западные представители стремятся поставить у власти в Грузии подконтрольных им людей, чтобы затем использовать население страны для реализации собственных интересов.

В Тбилиси 4 октября 2025 года, в день муниципальных выборов, состоялся митинг оппозиции. С трибуны организаторы призвали протестующих «завладеть ключами от дворца президента». После этого часть участников акции двинулась к расположенной неподалёку резиденции главы государства. Демонстранты разрушили ограждение вокруг объекта, однако впоследствии их оттеснил спецназ.