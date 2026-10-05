Власти Индии сообщили о важных переговорах с Россией

Министр финансов Индии Нирмала Ситараман, выступая в ходе выездного заседания Мюнхенской конференции по безопасности, заявила, что Нью-Дели ведёт переговоры с Москвой по соглашению о защите инвестиций. По её словам, такие переговоры проводятся со многими странами, включая Россию, и индийская сторона уделяет огромное внимание вопросам двусторонней защиты инвестиций.

Министр отметила, что правительство Индии вскоре утвердит новый типовой проект двустороннего соглашения о защите инвестиций, который заменит аналогичный документ от 2016 года. Как указала Ситараман, новая версия содержит более чётко сформулированные положения, выгодные для инвесторов с обеих сторон.

При этом она подчеркнула, что Индия не останавливает процесс в ожидании утверждения этого документа и продолжает вести переговоры с другими странами, опираясь на положения, заложенные в новый проект. По её словам, если всё пойдёт по плану, к декабрю удастся заключить соглашения о защите инвестиций ещё как минимум с тремя странами. Таким образом, индийская сторона демонстрирует намерение обновить договорную базу в сфере защиты капиталовложений и активно продвигает эту работу на международной арене, включая переговоры с Россией.

Новый типовой документ призван заменить устаревший от 2016 года и предложить инвесторам более ясные и выгодные условия, что должно способствовать росту взаимных вложений и укреплению экономических связей между Индией и её партнёрами. З

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