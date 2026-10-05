Власти Киева перепугали жителей установкой автоматических ИИ-турелей

В украинской столице приступили к монтажу 12 автоматизированных зенитных установок, оснащённых ИИ. О начале развёртывания сообщил Сергей Бескрестнов, советник президента Украины по военным инновациям. Эти установки оснащены крупнокалиберными пулемётами Browning M2, а нейросети помогают им находить цели и решать, открывать ли огонь.

В связи с запуском новой техники городские власти посоветовали жителям держаться подальше от окон, когда звучит воздушная тревога. В украинских соцсетях эта затея вызвала и тревогу, и едкие комментарии. Горожане боятся, что автоматика в условиях плотной застройки повредит жилые дома. Они вспоминают случаи, когда зенитные ракеты попадали в многоэтажки.

Один из комментаторов предупредил, что главное — не дать ИИ войти в режим Терминатора. Другой киевлянин с сарказмом перевёл это так: будут удары по гражданским, которые назовут допустимыми потерями.

Военные специалисты сомневаются, что такие установки смогут сбивать реактивные ударные дроны типа «Герань». Авторы канала «Военный осведомитель» напоминают: Browning M2 результативно бьёт примерно на 1,5 км. Реактивный БПЛА летит со скоростью 400–500 км/ч, поэтому цель остаётся в зоне обстрела считанные мгновения. Это сводит шансы на перехват к минимуму.

До этого для прикрытия киевской инфраструктуры, в том числе мостов через Днепр, ВСУ задействовали немецкие самоходные зенитные установки Gepard. Но наблюдатели указывали, что технику ставили прямо под мостами, из-за чего обзор и полноценный огонь по воздушным целям были затруднены.

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