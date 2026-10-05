Во Франции полиция избивает школьников: 190 пострадавших

Во Франции с начала протестов пострадали 190 школьников

С начала протестов французских старшеклассников травмы получили не менее 190 учеников. Такие данные привёл министр образования Эдуар Жеффре в эфире BFMTV.

По его словам, многие пострадали случайно: падали, забираясь на уличные конструкции, либо получали травмы из-за пиротехники, которую использовали участники акций. Министр также упомянул происшествие 5 октября в Лансе: подросток серьёзно повредил руку, подняв полицейскую гранату с поражающими элементами.

Жеффре подчеркнул, что не располагает всеми обстоятельствами случившегося, но считает необходимым обеспечить безопасность учащихся и взрослых.

Протесты начались в конце сентября в столичном регионе Иль-де-Франс, а затем распространились по стране. Старшеклассники выступают против чрезмерной нагрузки, нехватки педагогов и других проблем в системе образования.

В некоторых городах демонстрации сопровождались беспорядками и столкновениями с полицией. По данным публикации, правоохранители провели более пяти тысяч задержаний, около 90% задержанных были несовершеннолетними.

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