Воздушный кулак: коалиция задействовала 100 истребителей в операции в Йемене

Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией подняла в воздух 100 многоцелевых боевых самолетов для участия в операции «Рассвет Йемена», направленной на поддержку наземных сил международно признанного правительства против формирований хуситов, сообщает издание Yeni Safak. Как заявил официальный представитель коалиции генерал-майор Турки аль-Малики, авиагруппа обеспечивает круглосуточную огневую поддержку с воздуха наступающим сухопутным частям.

По сводкам командования, с момента начала совместной кампании ракетно-бомбовыми ударами было уничтожено 324 приоритетные цели, включая позиции пусковых комплексов, склады БПЛА и командные бункеры мятежников. Особое внимание авиация уделяет созданию бесполетного купола над Баб-эль-Мандебским проливом, гарантируя безопасность международного судоходства от ударов противокорабельных ракет.

Массированные авианалеты развернулись одновременно с переходом правительственных войск Йемена в генеральное наступление. Эксперты отмечают беспрецедентную концентрацию боевой авиации коалиции в йеменском небе за последние годы.

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