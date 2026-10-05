Возобновление авиасообщения: Ирак возобновляет прямые авиарейсы в Иран с четверга

Министерство транспорта Ирака и Управление гражданской авиации страны объявили о возобновлении прямых пассажирских авиарейсов между Багдадом и городами Ирана, начиная с предстоящего четверга, передает турецкое агентство Anadolu Agency. Решение было принято после согласования эксплуатационных коридоров и получения необходимых международных лицензий.

Запуск рейсов направлен на восстановление прерванного пассажиропотока паломников, студентов и деловых кругов между двумя государствами. В ведомстве подчеркнули, что полеты будут выполняться национальными перевозчиками в строгом соответствии с установленными техническими протоколами безопасности и действующими финансовыми исключениями.

Решение позволит разгрузить сухопутные пограничные переходы, где в последние недели фиксировались многокилометровые заторы из автобусов и частного транспорта. В Багдаде рассчитывают на постепенное расширение географии совместных направлений.

Багдад открывает регулярные перелеты в соседнюю страну после регуляторной паузы