Вторая партия в ЕП допустила поддержку вотума недоверия фон дер Ляйен

Фракция Прогрессивного альянса социалистов и демократов (S&D) — вторая по численности в Европарламенте (136 мандатов) — может полностью прекратить сотрудничество с крупнейшей фракцией, Европейской народной партией (ЕНП). Кроме того, социалисты не исключают, что поддержат или даже сами инициируют вотум недоверия председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. Об этом пишет издание Rapporteur со ссылкой на представителя S&D.

По словам собеседника издания, полный разрыв взаимодействия с ЕНП фактически означал бы кардинальное изменение работы парламента: социалисты отказались бы от участия в любых переговорах, где задействована ЕНП. Представитель S&D назвал такой сценарий «историческим сдвигом», который способен серьёзно затруднить для фон дер Ляйен продвижение законодательных инициатив вплоть до завершения текущего созыва Европарламента в 2029 году.

Социалисты настаивают на том, чтобы лидер ЕНП Манфред Вебер публично подтвердил готовность сотрудничать с центристскими фракциями — на базе общих приоритетов и согласованных принципов.

Причиной напряжённости стала давняя критика S&D в адрес ЕНП: социалисты недовольны тем, что крупнейшая фракция голосует вместе с правыми силами по ряду важных тем — в частности, по вопросам миграции и дерегулирования. Если сторонам не удастся достичь договорённости, S&D готова окончательно отказаться от совместной работы с ЕНП.