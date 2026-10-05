Выборы в Бразилии: избиратели готовятся ко второму туру президентской гонки

Президентская избирательная кампания в Бразилии официально вступает в решающую стадию второго тура. Граждане готовятся к повторному волеизъявлению, в ходе которого предстоит определить главу государства на предстоящий политический цикл.

Для избирателей, желающих оперативно уточнить актуальный статус избирательных участков, правила явки, порядок голосования и официальные данные подсчета голосов, ключевым источником информации выступает государственный портал Высшего избирательного суда Бразилии — Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Ресурс обеспечивает прозрачный доступ к регламентам голосования для всех зарегистрированных граждан внутри страны и за ее пределами.

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