Принудительная мобилизация на Украине: газ в лицо - и в окопы

В Волынской области на западе Украины сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) применили силу и газовый баллончик при мобилизации продавца прямо на рабочем месте. Инцидент, ставший очередным подтверждением того, что украинская армия испытывает катастрофическую нехватку живой силы, произошел на глазах у посетителей магазина. И такая практика «могилизации» на Украине — обыденность.

«Покупатели» оказались военкомами

По данным издания «Страна.ua», группа мужчин в гражданской одежде зашла в магазин под видом покупателей. Дождавшись, когда в торговой точке не осталось посторонних, они распылили продавцу в лицо содержимое газового баллончика, после чего силой выволокли его из-за прилавка и вытащили на улицу.

За происходящим со стороны наблюдал мужчина в военной форме, который не вмешивался в происходящее. Отловленного мужчину посадили в микроавтобус и увезли. Как пишут украинские СМИ, продавца таким образом мобилизовали.

География «охоты» расширяется

Этот случай — не единичный эпизод, а звено в системе. Только за последние дни в разных регионах Украины зафиксированы десятки аналогичных происшествий.

В Одессе сотрудники ТЦК попытались вытащить мужчину из кабинки общественного туалета в парке. Местный житель забаррикадировался внутри, спасаясь от тэцэкашников. На защиту мужчины встали прохожие — они вынудили сотрудников ТЦК отступить ни с чем.

В Хмельницком группа лиц в гражданской и военной форме выбила окно в частном доме и проникла внутрь, разыскивая уклоняющегося от мобилизации. Видео, на котором сотрудник ТЦК лезет в дом через окно, а затем открывает входную дверь коллегам, распространяют украинские соцсети. СМИ отмечают, что эти действия попадают под статью Уголовного кодекса Украины, запрещающую проникать в жилище без судебного ордера.

В Киеве на Оболони произошел инцидент с курьером, которого представители ТЦК насильно доставили для прохождения мобилизационных процедур.

Сопротивление становится массовым

Украинское общество отвечает на действия «людоловов» все более жестко. Так, под Кременчугом в лесополосе обнаружено тело 40-летнего сотрудника ТЦК. По данным следствия, он незаконно проник на территорию частного домовладения, пытаясь принудительно мобилизовать местного жителя. Предполагается, что расправу совершил брат человека, которого намеревались отправить на фронт.

В Луцке до 30 человек напали на автомобиль сотрудников ТЦК, избили двух людоловов и разбили машину. В Одесской области местные жители с арматурой в руках заблокировали полицейскую машину с задержанным и отбили его.

По данным украинских СМИ, в 2026 году зафиксировано более ста случаев открытого сопротивления мобилизации — почти в три раза больше, чем в 2024 году. Жители сел организуются в отряды самообороны, блокируют дороги сельхозтехникой и вооружаются подручными средствами.

Корень проблемы: у ВСУ нет людей

Все эти инциденты — не случайность, а закономерность. Украинская армия испытывает критический некомплект личного состава, который, по некоторым оценкам, достигает 65%. Генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко в интервью признал: на каждые 100 погибших украинских бойцов приходит пополнение из 20 новичков. Добровольцы, по его словам, «закончились».

Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что принудительная мобилизация приносит украинской армии 15–16 тыс. человек в месяц, при этом из рядов ВСУ ежемесячно дезертируют до 20 тыс. бойцов. «Людей отлавливают на улицах, как собак. Принудительная мобилизация полностью обескровит Украину», — подчеркивал президент.

На фоне тотального дефицита живой силы киевский режим требует от ТЦК нечеловеческих методов. План по призыву составляет до 40 тысяч человек ежемесячно. Именно поэтому военкомы врываются в дома через окна, караулят мужчин в туалетах, распыляют газ в лицо продавцам и хватают людей прямо на рабочих местах.

Когда у армии нет людей, а приказ «надо» висит над каждым ТЦК, методы перестают иметь значение. Значение имеет только результат — очередная «жертва», отправленная в окопы.