Владимир Путин в День учителя вручил госнаграды педагогам, воспитавшим бойцов СВО, а также провёл встречу с лучшими по профессии. Президент подчеркнул, что учителя делают «важное и святое дело» и работают на будущее страны. Он поддержал инициативу создания «родительских школ»: специалисты помогут мамам и папам разобраться, что «такое родительская любовь, кроме целования всех частей тела» ребенка.

В День учителя на встречу с президентом собрались лауреаты многочисленных профессиональных конкурсов - воспитатели детских садов и учителя младших классов, педагоги-предметники, директора школ и наставники. Первым слово попросил «учитель года» - преподаватель информатики из Тверской области Алексей Морозов. Он решил продолжить разговор об искусственном интеллекте, начатый на прошлой неделе на заседании клуба «Валдай». Морозов сообщил, что полностью поддерживает главный посыл Путина о том, что ИИ может быть помощником, однако ответственность всегда остается за людьми. Учителям, по его мнению, могла бы помочь специальная нейросеть, обученная на единых учебниках, образовательных программах и «верифицированном контенте, основанном на традиционных ценностях». Такой ИИ мог бы составлять план урока, а у педагогов появилось бы больше времени для креативной работы с детьми.

«Жалко, я сам до этого не додумался!» - отреагировал Путин. Учителям действительно сложно ориентироваться в многообразии учебных материалов, и эту рутину, по словам президента, вполне можно доверить нейросети. Главное, чтобы ИИ в ходе образовательного процесса не создавал условий, ухудшающих качество подготовки, а сам процесс обучения не сводился к нажатию кнопочек. Ребенок должен включать голову и тренировать собственные нейросети - в противном случае результат будет печальным. В качестве подтверждения этих слов Путин привёл данные недавнего исследования знаний подростков в 91 стране (Россия не участвовала), в ходе которого выяснилось, что школьники, не использующие ИИ демонстрируют лучшие результаты, чем те, кто «нажимает на кнопочки». «Нельзя допустить, чтобы возникла элита, и люди, которые по интеллектуальному развитию уходят на второй план», - подчеркнул ВВП, отметив, что эта проблема его «очень волнует». Глава государства выразил надежду, что учителя, опираясь на лучшие традиции отечественной педагогической школы, будут стимулировать учеников тренировать собственные интеллектуальные способности, не полагаясь на доступность ИИ.

Воспитательница детского сада из Санкт -Петербурга Мария Морева рассказала о важности стимулирования инженерного мышления уже с дошкольного возраста. «Это фундамент для воспитания будущих кадров России», - подчеркнула она, рассказав, о том, как питерские детсадовцы сделали макет Балтийского завода, узнали о востребованных на этом производстве профессиях и познакомились с техническим оборудованием. А потом старшие дошкольники перевели полученные знания на «простой и доступный» язык для младших дошкольников. Этот опыт, по мнению Моревой, необходимо масштабировать на другие регионы - ведь инженерные кадры нужны всем. Кроме того, воспитательница предложила организовать «родительские школы», чтобы не «обучать, а бережно сопровождать» мам и пап и показывать им, что «родительство - это не страшно». Такие школы, по ее мнению, особенно востребованы при переходе детей из детсада в школу.

«Очень хорошие и важные предложения», - поддержал Путин. Однако он призвал не бояться слова «обучение» - «ничего здесь зазорного нет»: «специалисты должны помочь мамам и папам осознать свою ответственность за ребёнка». «Что такое родительская любовь, кроме целования всех частей тела? Все мы знаем, как это делается. А с точки зрения любви, которая должна привести к формированию личности человека? Вот здесь, конечно, нужна помощь специалистов», - уверен президент.

Путин отметил, что все без исключения учителя делают важное и святое дело. Без них «невозможны ни технологический суверенитет страны, ни сильная наука, ни развитая экономика, ни богатая, культура, ни национальная безопасность». «От вас во многом зависит, как наша Россия ответит на вызовы XXI века», - подчеркнул он.

Отдельные слова благодарности - педагогам, воспитавшим участникам СВО. Их Путин произнёс на церемонии награждения, которая прошла в Кремле. Звание «Заслуженный учитель РФ», знак отличия «За наставничество» и медаль Ордена за заслуги перед Отечеством получили учителя из Дагестана, Новосибирской, Ростовской, Пензенской областей, Красноярского и Пермского края, а также республики Коми. Одна из награждённых - Нина Краюшкина - вспомнила, что начала работать в конце 80-х, и это были тяжёлые годы: «с детей сняли галстуки, забрали комсомольские-октябрятские значки, а взамен предложили жвачку непонятного содержания фильмы и демократию, которой не научили пользоваться». Однако ей удалось объяснить ученикам, что Родине «сейчас немножко плохо», но она «обязательно встанет». Большинство этому «поверили» и «стали порядочными людьми», которые «в наше время встали на защиту Родины». «Спасибо, Владимир Владимирович, за ваш труд. За то, что ваш труд не позволил нам их обмануть», - сказала Краюшкина. Президент в ответ процитировал Тютчева, слова которого о том, что «в Россию можно только верить», россияне «практически впитали с молоком матери». «Это закладывается на всю жизнь в сознание и составляет основу нашего мировоззрения», - подчеркнул Путин.