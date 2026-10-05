По мнению заместителя главного редактора, начальника политического отдела Вадима Поэгли, киевским властям следует быть скромнее в желаниях.

Вы знаете, почему бандиты, наркоторговцы и коррупционеры всех стран предпочитали до 2019 года наличные евро наличным долларам? Правильно. Потому что купюра в 500 евро была, а в 500 долларов — нет. А при получении, переноске и хранении больших сумм неправедно нажитых доходов, которые необходимо утаить, это имеет значение. Большое, даже огромное значение.

Просто фантазия простого человека ограничивается чемоданом денег. Ну, двумя чемоданами. Как Шуре Балаганову для полного счастья было нужно 6400 рублей. А знаете, сколько весят 7 миллиардов евро 500-евровыми купюрами? 15 680 кг. Почти 16 тонн денег. А сколько весит та же сумма в купюрах по 100 евро — посчитайте сами. Тем более в 2019 году по вышеуказанным причинам европейские банки стали изымать купюры по 500 евро из обращения. В вашем телефоне, если что, есть калькулятор. От себя скажу: целый железнодорожный вагон, набитый деньгами, получается.

Теперь поясню, почему я так зациклился на цифре 7 000 000 000. Именно на столько попытался кинуть своих европейских спонсоров Владимир Зеленский. И, о ужас, был позорно пойман за руку.

Но это была только присказка с целью напомнить масштаб сумм, о которых идет речь. А то, мне кажется, эти постоянные млрд как-то примелькались. Мерить деньги тоннами понаглядней будет.

А теперь вот сама сказка. Про 27 млрд евро, которых не хватает Украине для борьбы с «лютым ворогом», мы за последний месяц слышали, по выражению вернувшего его в широкий оборот на последнем Валдайском клубе Путина, «из каждого утюга».

Для европейских чиновников такие публичные требования были шоком. Только в апреле ЕС одобрил выдачу Украине кредита на сумму 90 млрд евро сроком на два года. Что показательно, из них на «войну» выделялось 60 млрд евро, а на «мир» (пенсии, поддержка экономической стабильности) — 30 млрд. При этом в 2026 г. Украина должна была получить 45 млрд евро (16,7 млрд евро — на бюджетную помощь, 28,3 млрд — на оборонные нужды). И тут еще 27 млрд. То есть вдвое больше. И это автоматически означало, что в следующем году Украина потребует еще больше. Причем потребует, как обычно, публично и в наглой безапелляционной манере, из-за которой уже столько скандалов с европейцами произошло. Но криворожская школа дипломатии по-другому не умеет.

«Больше денег не будет» — стали стеной чиновники ЕС. Новостное агентство Bloomberg сравнило произошедшее с «захлопыванием двери». Все помнят, с каким напрягом искались деньги на уже выделенный кредит. А тут еще предстоящие выборы в отдельных странах Евросоюза и проблемы с бюджетным дефицитом у самих членов объединения. Тем более что на деньги претендовали украинские военные компании по производству ракет и дронов. А там воруют. И степень этого воровства может подтвердить факт побега действующего украинского Генерального прокурора в Австрию.

В Брюссель на закрытые переговоры с Еврокомиссией поехала крупная украинская делегация во главе с министром финансов Сергеем Марченко. В нее входили чиновники правительства и представители украинских компаний по производству вооружений. И по их итогам глава пресс-службы Еврокомиссии Паула Пинью заявила: «Мы никогда не говорили, что у Украины существует нехватка бюджетного финансирования. Об этом лишь сообщалось в СМИ. Вчера мы провели консультации и пришли к выводу, что этой нехватки нет».

Зеленский же, как всегда, оптимистичен. Точнее, «эйфористичен». Есть такая стадия во время приема запрещенных веществ — эйфория называется. «У нас еще есть некоторые вопросы, над которыми надо поработать, но мы закроем дефицит. Я считаю, что это большой успех для нашей страны, нашей команды и Евросоюза», — сказал он в интервью Reuters.

Ну а о чем реально договорились в Брюсселе, рассказал украинский министр финансов Марченко. По его словам, ЕС денег не даст, но «около $7 млрд Киев рассчитывает покрыть за счет внутренних ресурсов — экономии и перераспределения расходов. Еще примерно $12 млрд Украина рассчитывает найти совместно с ЕС».

Понятно. 12 млрд, скорее всего, выпросят у Канады, Норвегии и Японии. Но самое-то интересное — это 7 млрд евро, которые за счет «внутренних ресурсов» покрыть собираются. Ни хрена себе они по сусекам поскребли. Резервы изыскали. Это ж Зеленский такую сумму на взятки и откаты закладывал. А теперь что? Злые люди бедной киске не дают украсть сосиски. Пацан к успеху шел, не фортануло.

А на самом деле сам виноват. В Европе старая экономика с давно устоявшимися правилами. И «доля ангелов», закладываемая на коррупционные издержки, намного меньше запрашиваемой Зеленским.