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Политика 2525

Йемен пошел на штурм: Сану выбивают из рук хуситов

ВС Йемена начали наступление на столицу против хуситов

ВС Йемена начали наступление на столицу против хуситов
Изображение сгенерировано нейросетью GigaChat, Варсегова Юлия

Вооруженные силы Йемена начали стратегическую наступательную операцию по освобождению столицы Саны от мятежников-хуситов из движения «Ансар Аллах», сообщил официальный представитель йеменской армии полковник Маджид ан-Нузейли. Принадлежащий хуситам телеканал Al Masirah сообщил об ударах саудовской авиации по городу.

Ан-Нузейли написал в соцсети, что вооруженные силы начали проведение стратегической наступательной операции на Сану. Других деталей плана он не привел.

О том, какие силы задействованы в операции и на каких направлениях, не сообщается. Не приводятся и данные о потерях сторон.

До этого правительственные силы Йемена восстановили контроль над районом Зубаб у Баб-эль-Мандебского пролива. Тогда подразделения «Аль-Амалика» и «Дар аль-Ватан» выбили оттуда отряды хуситов.

4 октября правительственные силы объявили о начале масштабной военной операции по возвращению подконтрольных мятежникам территорий. Контроль над Саной остается ключевой целью этой кампании.

В Йемене с августа 2014 года продолжается вооруженное противостояние между хуситами и правительственными силами, поддерживаемыми Саудовской Аравией. В июле повстанцы объявили морскую блокаду королевства и атаковали несколько его нефтяных танкеров.

В начале августа движение «Ансар Аллах» начало наступление на юго-западе Йемена, а 10-11 сентября установило контроль над портовым городом Моха и территориями у Баб-эль-Мандебского пролива. Через этот пролив транспортируются миллионы баррелей саудовской нефти.

Жители Йемена массово отправляются на фронт и собирают средства на войну.

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Автор:
Йемен

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