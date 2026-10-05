Йемен пошел на штурм: Сану выбивают из рук хуситов

Вооруженные силы Йемена начали стратегическую наступательную операцию по освобождению столицы Саны от мятежников-хуситов из движения «Ансар Аллах», сообщил официальный представитель йеменской армии полковник Маджид ан-Нузейли. Принадлежащий хуситам телеканал Al Masirah сообщил об ударах саудовской авиации по городу.

Ан-Нузейли написал в соцсети, что вооруженные силы начали проведение стратегической наступательной операции на Сану. Других деталей плана он не привел.

О том, какие силы задействованы в операции и на каких направлениях, не сообщается. Не приводятся и данные о потерях сторон.

До этого правительственные силы Йемена восстановили контроль над районом Зубаб у Баб-эль-Мандебского пролива. Тогда подразделения «Аль-Амалика» и «Дар аль-Ватан» выбили оттуда отряды хуситов.

4 октября правительственные силы объявили о начале масштабной военной операции по возвращению подконтрольных мятежникам территорий. Контроль над Саной остается ключевой целью этой кампании.

В Йемене с августа 2014 года продолжается вооруженное противостояние между хуситами и правительственными силами, поддерживаемыми Саудовской Аравией. В июле повстанцы объявили морскую блокаду королевства и атаковали несколько его нефтяных танкеров.

В начале августа движение «Ансар Аллах» начало наступление на юго-западе Йемена, а 10-11 сентября установило контроль над портовым городом Моха и территориями у Баб-эль-Мандебского пролива. Через этот пролив транспортируются миллионы баррелей саудовской нефти.

Жители Йемена массово отправляются на фронт и собирают средства на войну.

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