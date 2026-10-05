Йеменская армия отбила у хуситов ворота в Баб-эль-Мандеб

Правительственные силы Йемена восстановили контроль над районом Зубаб, расположенным недалеко от Баб-эль-Мандебского пролива, сообщил саудовский телеканал Al Arabiya. Подразделения «Аль-Амалика» и «Дар аль-Ватан» выбили оттуда отряды движения «Ансар Аллах».
По данным телеканала, правительственные войска обошли позиции противника со стороны гор Кахбуб при поддержке авиации. Перед взятием Зубаба в этом районе шли ожесточенные бои.
В результате наступления йеменская армия смогла практически полностью перерезать линии снабжения хуситов. Других деталей операции не приводится.
В Йемене с августа 2014 года продолжается вооруженное противостояние между хуситами и правительственными силами, поддерживаемыми Саудовской Аравией. В июле повстанцы объявили морскую блокаду королевства и атаковали несколько его нефтяных танкеров.
В начале августа движение «Ансар Аллах» начало наступление на юго-западе Йемена. 10-11 сентября оно установило контроль над портовым городом Моха и территориями, имеющими выход к Баб-эль-Мандебскому проливу.
4 октября правительственные силы Йемена объявили о начале масштабной военной операции по возвращению подконтрольных мятежникам территорий. Ранее США дважды за несколько недель отклонили просьбу Саудовской Аравии нанести авиаудары по позициям хуситов.
Через Баб-эль-Мандебский пролив транспортируются миллионы баррелей саудовской нефти, что делает контроль над этой зоной стратегически важным для королевства. Хуситы неоднократно атаковали нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии.
Королевство наносит ответный удар: против хуситов начато контрнаступление.