Йеменская армия отбила у хуситов ворота в Баб-эль-Мандеб

Армия Йемена отбила у хуситов район Зубаб у Баб-эль-Мандеба

Правительственные силы Йемена восстановили контроль над районом Зубаб, расположенным недалеко от Баб-эль-Мандебского пролива, сообщил саудовский телеканал Al Arabiya. Подразделения «Аль-Амалика» и «Дар аль-Ватан» выбили оттуда отряды движения «Ансар Аллах».

По данным телеканала, правительственные войска обошли позиции противника со стороны гор Кахбуб при поддержке авиации. Перед взятием Зубаба в этом районе шли ожесточенные бои.

В результате наступления йеменская армия смогла практически полностью перерезать линии снабжения хуситов. Других деталей операции не приводится.

В Йемене с августа 2014 года продолжается вооруженное противостояние между хуситами и правительственными силами, поддерживаемыми Саудовской Аравией. В июле повстанцы объявили морскую блокаду королевства и атаковали несколько его нефтяных танкеров.

В начале августа движение «Ансар Аллах» начало наступление на юго-западе Йемена. 10-11 сентября оно установило контроль над портовым городом Моха и территориями, имеющими выход к Баб-эль-Мандебскому проливу.

4 октября правительственные силы Йемена объявили о начале масштабной военной операции по возвращению подконтрольных мятежникам территорий. Ранее США дважды за несколько недель отклонили просьбу Саудовской Аравии нанести авиаудары по позициям хуситов.

Через Баб-эль-Мандебский пролив транспортируются миллионы баррелей саудовской нефти, что делает контроль над этой зоной стратегически важным для королевства. Хуситы неоднократно атаковали нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии.

Королевство наносит ответный удар: против хуситов начато контрнаступление.

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