Захарова иронично оценила статью FT о перемещении войск Эстонии к границе с РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией отреагировала на статью Financial Times о переброске войск Эстонии к российской границе. Об этом дипломат сообщила в беседе с агентством РИА Новости.

«В КП есть последняя страница, где публикуют фотографии девушек и анекдоты. Такую же рубрику нужно завести Financial Times для подобных новостей», — сказала Захарова.

Ранее Financial Times сообщила, что Эстония в рамках перехода к стратегии так называемой активной обороны перебрасывает элитные подразделения ближе к границе с Россией. По данным издания, первую бригаду республики планируют перевести примерно в 50 км от границы с РФ.

Портал Estonian World утверждал, что Эстония приступила к установке первых бетонных бункеров на юго-восточной границе. Кроме того, авторы материала отметили, что в 2025 году страна приобрела у США девять реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Эстония регулярно усиливает свою военную инфраструктуру на восточном направлении в рамках стратегии национальной обороны. В последние годы страны Балтии активно закупают западное вооружение и модернизируют приграничные укрепления. Российская сторона неоднократно заявляла, что подобные действия не способствуют снижению напряжённости в регионе.

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