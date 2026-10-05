Зеленский рассказал о передаче Россией реактивных БПЛА Пхеньяну

Киев заявил о передаче технологий скоростных дронов в обмен на снаряды

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Российская Федерация передала Северной Корее передовые технологические наработки по производству реактивных беспилотных летательных аппаратов. По словам украинского лидера, на скоростные реактивные дроны приходится уже около двух третей ударов по украинским городам, и Москва делится критическими военными ноу-хау с Пхеньяном.

Зеленский провел прямую параллель с ранним этапом военного сотрудничества Москвы и Тегерана, когда Россия переняла и адаптировала иранские технологии БПЛА.

Заявление прозвучало на фоне сложного дипломатического диалога с властями Южной Кореи.

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