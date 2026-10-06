Анонсирован визит Путина в Туркменистан

Помощник президента Российской Федерации Юрий Ушаков заявил, что Владимир Путин с 8 по 9 октября посетит Туркмению с рабочим визитом, в рамках которого он примет участие в Совете глав государств СНГ и Каспийском экологическом саммите.
8 октября Путин встретится с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым. Встреча будет проводиться в формате "тет-а-тет", сказал Ушаков.
9 октября состоится встреча российского и иранского президентов.
Ушаков заявил, что по итогам Каспийского экологического саммита планируется принять декларацию.
Читайте материал "Правительство России утвердило Стратегию развития биоэкономики до 2050 года"