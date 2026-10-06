Анонсировано скорое совещание, которое проведет Путин

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин до конца дня проведет совещание по теме развития систем накопления энергии.

Экономика страны не может развиваться в высокотехнологичном режиме безширокого задействования систем накопления энергии, сказал кремлевский спикер.

Представитель Кремля сказал, что тема является очень важной, поскольку каждый день касается жизни россиян. Он привел в пример зарядные устройства для мобильных телефонов и электрический транспорт.

Кремль также заявил, что прямая линия и большая пресс-конференция президента России Владимира Путина, как и в предыдущие годы, будут совмещены в одном формате.

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