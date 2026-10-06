Армия России сорвала ротацию ВСУ в зоне СВО

Российские военнослужащие продолжают работу в зоне проведения спецоперации. Сегодня, 6 октября, стало известно, что они сорвали ротацию ВСУ на правобережье в Херсонской области.

Операторы беспилотников 49-й общевойсковой армии вскрыли накопление пехоты в одном из опорных пунктов. Координаты были оперативно переданы артиллерийским подразделениям.

В результате по противнику был нанесен удар. Уничтожены оборонительные сооружения и живая сила. Как сообщает губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, попытка провести ротацию на этом участке сорвана.

Напомним, ранее Минобороны России заявило, что ВС РФ ударили по складу ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ в Ильичевке Одесской области.

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