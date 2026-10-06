Атака в море всколыхнула Болгарию: Совбез собирают из-за дронов

Президент Болгарии Илияна Йотова созывает заседание Консультативного совета по национальной безопасности после атаки неизвестных дронов на торговые суда в исключительной экономической зоне страны в Черном море. Встреча состоится 7 октября.

На заседании обсудят угрозы морской безопасности и критической инфраструктуре Болгарии в связи с конфликтом на Украине. Других деталей повестки не приводится.

Премьер-министр Болгарии Румен Радев ранее сообщил об атаке неизвестных воздушных и морских дронов на суда Alfa Watan под флагом Того и Able под флагом Палау. Alfa Watan получило критические повреждения и затонуло.

На его борту могли находиться от 15 до 20 членов экипажа, их судьба сейчас неизвестна. На Able после атаки возник пожар, 18 членов экипажа эвакуированы, пострадали два человека.

Поисково-спасательная операция в Черном море продолжается. В ней задействованы вертолеты и самолет. Власти Болгарии также стараются определить происхождение дронов.

Атаки на суда в Черном море участились на фоне конфликта на Украине. Страны региона фиксируют риски для коммерческого судоходства и критической инфраструктуры, включая порты и энергообъекты.

Болгария как член НАТО координирует оценку таких инцидентов с союзниками. Тема морской безопасности в Черном море регулярно поднимается на уровне альянса и региональных государств.

Минобороны РФ рассказало об ударах беспилотников по судам в Чёрном море.

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