Барселона вышла из-под контроля: протест перерос в побоище с полицией

Протест в испанской Барселоне из-за жилищного кризиса завершился столкновениями с полицией, 28 сотрудников правоохранительных органов получили легкие травмы, сообщает газета Pais. Полиция задержала 13 человек.
По данным газеты, после официального завершения протеста полицейские потребовали от участников разойтись. Протестующие начали бросать стеклянные бутылки и другие предметы в сотрудников полиции, а также поджигать мусорные контейнеры.
Среди задержанных есть несовершеннолетний. О других эпизодах столкновений в Барселоне не сообщается.
В последние дни в Испании продолжаются массовые протесты из-за жилищного кризиса. В субботу акции прошли в десятках городов страны.
В Мадриде, по данным представительства правительства, в демонстрации приняли участие около 70 тыс. человек. Организаторы заявили о 500 тысячах участников.
На днях в Мадриде протестующие разбили палаточный лагерь в центре города. Высший суд Мадрида отклонил требование немедленно снести его, указав на необходимость предварительного рассмотрения.
На фоне общественного недовольства правительство Испании утвердило 29 сентября указы в сфере жилья, но парламент их не поддержал. Это стало поводом для объявления досрочных выборов на 29 ноября.
Испания кипит: Мадрид накрыла волна протестов.