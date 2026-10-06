Барселона вышла из-под контроля: протест перерос в побоище с полицией

Pais: 28 полицейских пострадали в протестах в Барселоне

Протест в испанской Барселоне из-за жилищного кризиса завершился столкновениями с полицией, 28 сотрудников правоохранительных органов получили легкие травмы, сообщает газета Pais. Полиция задержала 13 человек.

По данным газеты, после официального завершения протеста полицейские потребовали от участников разойтись. Протестующие начали бросать стеклянные бутылки и другие предметы в сотрудников полиции, а также поджигать мусорные контейнеры.

Среди задержанных есть несовершеннолетний. О других эпизодах столкновений в Барселоне не сообщается.

В последние дни в Испании продолжаются массовые протесты из-за жилищного кризиса. В субботу акции прошли в десятках городов страны.

В Мадриде, по данным представительства правительства, в демонстрации приняли участие около 70 тыс. человек. Организаторы заявили о 500 тысячах участников.

На днях в Мадриде протестующие разбили палаточный лагерь в центре города. Высший суд Мадрида отклонил требование немедленно снести его, указав на необходимость предварительного рассмотрения.

На фоне общественного недовольства правительство Испании утвердило 29 сентября указы в сфере жилья, но парламент их не поддержал. Это стало поводом для объявления досрочных выборов на 29 ноября.

Испания кипит: Мадрид накрыла волна протестов.

Достоверные новости всегда под рукой — в канале "МК" в MAX