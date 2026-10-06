Белый дом оправдывается за слова Трампа о ядерной угрозе

Президент США Дональд Трамп, говоря об уничтожении Лос-Анджелеса и Сан-Диего, имел в виду, что они могли бы быть атакованы, если бы Штаты не начали конфликт с Ираном, объяснил директор Белого дома по коммуникациям Стивен Чунг. Об этом он написал в соцсети.

Чунг заявил, что паника СМИ по поводу комментариев Трампа не имеет оснований. По его словам, президент ясно сказал, что города США оказались бы под угрозой, если бы не были уничтожены ядерные объекты Ирана.

Он добавил, что благодаря решению Трампа о начале конфликта американцы находятся в большей безопасности, чем до него. Других аргументов Чунг не привел.

Выступая перед избирателями в понедельник, Трамп допустил, что два мегаполиса могут быть уничтожены в ходе конфликта с Ираном. При этом он назвал это малой ценой за завершение войны, которая и так почти закончилась.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам в Иране. Иранская сторона ответила своими ударами.

В середине июня Тегеран и Вашингтон подписали меморандум о прекращении боевых действий. Однако позднее стороны вновь обменялись ударами, и конфликт остается неурегулированным.

До этого Бессент говорил, что США и Китай могут договориться о сферах, где не следует применять ИИ. Трамп также заявлял, что администрация не стремится к тесному сотрудничеству с Китаем в разработке ИИ.

США и Китай готовят первые при Трампе переговоры о безопасности искусственного интеллекта.

Достоверные новости всегда под рукой — в канале "МК" в MAX