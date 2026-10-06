Белый дом вышвырнул Politico из президентского пула

Журналистов издания Politico, которые должны были сопровождать президента США Дональда Трампа во время поездки в Небраску, не допустили на борт Air Force One, сообщает телеканал CNN. Издание исключили из группы пресс-пула.

По данным CNN со ссылкой на представителя Politico, издание исключено из группы пресс-пула, которая сопровождает президента в поездках. О причинах решения не сообщается.

По данным источников телеканала, сотрудники Белого дома предлагали некоторым СМИ занять место Politico. Ни одно из изданий не согласилось на это предложение.

В сентябре Белый дом запретил журналистам телеканала CNN доступ на борт самолета президента США. Это произошло во время его запланированного на 26 сентября посещения штата Теннесси.

О реакции Politico или Белого дома на нынешний инцидент не сообщается. Других деталей ситуации не приводится.

Ограничения доступа прессы к президентскому пулу в США традиционно вызывают споры между медиа и администрацией. Издания настаивают, что такие решения ограничивают освещение работы главы государства.

Практика допуска журналистов на борт Air Force One регулируется Белым домом. Места в пуле распределяются между крупными агентствами и изданиями, и изменения в списке воспринимаются как сигнал о предпочтениях администрации.

Свобода прессы под ударом по всему миру: от Белого дома до Балкан.

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