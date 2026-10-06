Бессент заявил, что после завершения конфликта с Ираном зарплаты в США вырастут

Министр финансов США Скотт Бессент сказал, что зарплаты американцев вырастут после завершения конфликта США с Ираном.

Бессент сказал в ходе мероприятия торговой палаты штата Пенсильвания, что медианный рост зарплат в США составил около 3,5-3,7 процента, что совпало с уровнем инфляции. ПОсле того, как конфликт с Ираном завершится, стоимость энергоносителей снизится и рост зарплат продолжится, сказал министр.

Эскалация конфликта между Израилем с США и Ираном с ливанским движением "Хезболла" продолжалась с 28 февраля. Иран за время эскалации неоднократно атаковал Израиль, а также многие страны Ближнего Востока, в числе которых Бахрейн, Иордания, Ирак, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовская Аравия. Власти Ирана утверждали, что целью атак являются американские военные базы. Также они отрицали, что атакам подвергалась Турция. Ближневосточные государства раскритиковали иранские действия. В частности, ОАЭ закрыли посольство в стране и отозвали посла, а Саудовская Аравия угрожала Ирану ответными ударами.

Иран фактически перекрыл Ормузский пролив, что привело к стремительному росту стоимости энергоресурсов. Верховный лидер Ирана заявлял о необходимости использовать возможность блокирования как рычаг давления.

В июне США с Ираном согласовали меморандум, но вскоре последовал еще один виток эскалации.

Читайте материал "В США сделали заявление о позиции Трампа по Ирану"

Достоверные новости всегда под рукой — в канале "МК" в MAX