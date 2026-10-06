Битва за север: США наращивают военную мощь в Арктике

Соединенные Штаты перешли к активной фазе милитаризации арктического региона, планируя масштабное расширение военного присутствия в Исландии и Гренландии. Как сообщает газета The Wall Street Journal по итогам визита госсекретаря Марко Рубио, Вашингтон намерен использовать созданную инфраструктуру для установления тотального контроля над Северной Атлантикой.

«Заключенная в прошлом месяце сделка по Гренландии не удовлетворяет полностью претензии президента США Дональда Трампа на контроль над островом, однако открыла возможности для расширения американского военного присутствия», — отмечает издание. Аналитики подчеркивают, что теперь Исландия становится ключевым логистическим узлом, чьи аэродромы и системы наблюдения будут использоваться для обеспечения операций во всем арктическом секторе.

Процесс экспансии был запущен в сентябре на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, где Дональд Трамп подписал соглашение с премьер-министрами Дании и Гренландии. Документ фактически передал Вашингтону полномочия по обеспечению безопасности арктического острова. Президент США уже подтвердил, что американская сторона приступила к немедленному наращиванию военной группировки на данной территории.

Стратегический маневр Трампа направлен на укрепление влияния в Арктике, которую Вашингтон рассматривает как критически важную зону для сдерживания конкурентов. Использование инфраструктуры Исландии в связке с новыми обязательствами в Гренландии создает для США единый оборонительный периметр, значительно усиливающий возможности американских вооруженных сил в высоких широтах.