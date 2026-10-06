Боевики начали «забривать» 15-летних мальчишек

Ведущие борьбу против правительства Эфиопии повстанческие группировки Тиграя насильственно вербуют мальчиков в возрасте от 15 лет по мере распространения боевых действий. Мирные жители пытаются спастись бегством – в то время как конфликт в Эфиопии разгорается с новой силой.

На фоне возобновления боевых действий, угрожающего очередным гуманитарным кризисом в северном регионе Эфиопии, появляются сообщения о том, что новый альянс вооруженных группировок в Тиграе проводит насильственную вербовку мужчин и мальчиков в свои ряды.

Как пишет The Guardian, 23 сентября возобновился конфликт между федеральным правительством Эфиопии и Народно-освободительным фронтом Тиграя (TPLF), который правит регионом, разрушив хрупкое Преторийское мирное соглашение, подписанное двумя сторонами в ноябре 2022 года. Последние боевые действия начались после нескольких месяцев эскалации напряженности, когда TPLF предприняли атаку, которая, по их утверждению, была ответом на удары беспилотников федерального правительства.

Свидетели, беседовавшие с The Guardian, рассказали о широкой кампании принудительной вербовки в Тиграе, в которой задействована мужчины и мальчики в возрасте от 15 до 65 лет.

В последние несколько месяцев жители Тигра, у которых были средства уехать, направлялись в столицу страны Аддис-Абебу, опасаясь приближения войны. Но 23 сентября авиакомпания Ethiopian Airlines приостановила полеты в регион Тиграй и обратно, из-за чего многие люди оказались в затруднительном положении, после того как тиграйские силы захватили аэропорт в Мекелле, столице региона Тиграй.

Как рассказыает The Guardian 52-летний местный житель, которому удалось бежать в Аддис-Абебу, сказал: “Основными мишенями являются люди в возрасте от 15 до 40 лет. Я видел, как вооруженная группа TPLF, угрожая оружием, сгоняла с улиц и остановок общественного транспорта людей в возрасте от 15 до 16 лет. Я знаю родителей, которые пытались спасти своих детей, предъявив медицинские справки. Офицерам все равно, какие у вас внутренние заболевания; они насильно набирают любого, у кого работают руки, глаза и ноги”.

Эфрем, 40 лет, отец троих детей, который, опасаясь призыва в армию, планировал покинуть регион за несколько недель до начала новых боевых действий. “Каждый раз, когда я выхожу из дома, моя жена и дети беспокоятся. Дети плачут, опасаясь, что меня заберут с улицы. Люди, у которых есть деньги, защищают себя и своих детей от принудительной вербовки, подкупая офицеров. Это ужасно, никто не хочет участвовать в войне”, – сказал он.

Регион Тиграй находился в осаде в течение прошлой недели, когда федеральное правительство внезапно заморозило банковские счета граждан, в результате чего люди не смогли снять свои деньги. С тех пор банки вновь открылись с ежедневным лимитом на снятие средств в размере 2000 бирр (примерно 10 долларов), а снаружи образовались длинные очереди.

Интернет и телефонная связь также были отключены по приказу TPLF до этой недели, в результате чего семьи отчаянно нуждались в новостях о родственниках в регионе.

По оценкам британского правительства, во время конфликта в Тиграе погибло от 300 000 до 800 000 мирных жителей, пишет The Guardian.