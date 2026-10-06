БПЛА атаковали торговые суда у берегов Болгарии

В исключительной экономической зоне Болгарии в Черном море совершено нападение на два торговых судна с использованием беспилотных летательных аппаратов. Как сообщает портал Maritime.bg, инцидент привел к затоплению одного из кораблей и серьезному пожару на другом.

«Вчера вечером было совершено первое военное нападение на торговые суда в исключительной экономической зоне Болгарии», — заявляет издание. Под удар попали сухогрузы Able и Alfa Watan. По данным сервиса Marine Traffic, суда совершали рейсы между портами Румынии, Турции и Египта под флагами Палау и Того.

Последствия атаки оказались тяжелыми для одного из экипажей. По информации портала, судно «Alfa Watan получило серьезные повреждения и затонуло в 130 километрах к востоку от города Бяла». О судьбе людей, находившихся на борту этого корабля, на текущий момент официальных сведений нет.

На втором судне, Able, ситуация остается критической. В результате попадания беспилотника «на судне Able произошло возгорание», борьба с огнем продолжалась вплоть до утра вторника. В спасательной операции принял участие болгарский паром Dioscuria, который эвакуировал 18 человек. Среди спасенных имеются пострадавшие, нуждающиеся в медицинской помощи.

Читайте материал: "Скандал в Берлине: экс-главу BND арестовали за госизмену"