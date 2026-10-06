Британия строит щит, которого не было со времен холодной войны

Британская Консервативная партия обещала в случае прихода к власти создать в Великобритании систему ПВО по типу израильского «Железного купола», сообщает издание Telegraph. Стоимость системы «Щит Британия» оценивается в 10 млрд фунтов стерлингов.

По данным издания, щит будет состоять из трех компонентов. Первый — радиолокационная система для обнаружения приближающихся угроз.

Второй компонент — система для расчета траектории угроз. Третий — пусковые установки, запускающие ракеты-перехватчики.

Газета называет программу одной из самых крупных в Великобритании со времен холодной войны. О сроках реализации и этапах проекта не сообщается.

Других деталей инициативы в публикации не приводится. Комментариев действующего правительства по этому поводу нет.

Консерваторы находятся в оппозиции после поражения на выборах 2024 года. Партия рассчитывает вернуться к власти, используя реформу избирательной системы и проблемы лейбористов, сообщал Bloomberg.

Тема противовоздушной и противоракетной обороны активно обсуждается в Европе на фоне роста расходов на безопасность. Британия увеличивает оборонный бюджет и участвует в совместных проектах с союзниками по НАТО.

Консерваторы Британии предложили «Правильный путь» для восстановления влияния.

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