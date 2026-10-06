Бывший депутат Госдумы решил отправиться на СВО

Бывший парламентарий Михаил Романов, дважды избиравшийся в Госдуму, но не попавший в её новый состав, заключил соглашение с Минобороны и убыл в район специальной военной операции. Об этом он сообщил 6 октября, разместив видео с обращением к подписчикам. В кадре он запечатлён на фоне армейского грузовика, в защитной каске и бронежилете, с автоматом Калашникова в руках.

Романов выразил уверенность, что его десятилетний опыт работы в Госдуме, высшем законодательном и представительном органе власти, пригодится на поле боя. Он заявил, что с честью приступает к исполнению воинского долга и сделает всё возможное, чтобы не подвести земляков, ленинградцев-петербуржцев, а также внести вклад в будущую победу.

В Госдуме Романов представлял Санкт-Петербург с 2016 по 2026 год, избираясь туда дважды. Он пытался переизбраться, но уступил на внутрипартийном предварительном голосовании. В 211-м округе победу одержал Михаил Рахлин, возглавляющий городскую федерацию дзюдо.

Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова на встрече с президентом Владимиром Путиным сообщала, что в новый состав Госдумы впервые прошли 46 участников СВО. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отмечал, что Кремль продолжит поддерживать героев спецоперации, в том числе тех, кто стал депутатом. Также сообщалось, что Верховная рада Украины может проводить голосования в укрытии, а Киев испытывает трудности с финансированием обороны.

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