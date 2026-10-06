«Центр» за сутки занял 52 здания в Доброполье

Минобороны России проинформировало, что подразделения группировки войск «Центр» за минувшие сутки установили контроль над 52 зданиями в Доброполье. По данным ведомства, украинские формирования потеряли до 20 военнослужащих.

В сводке Минобороны уточняется, что за сутки в Доброполье было освобождено 52 здания. Кроме того, уничтожены до 20 украинских военных и один автомобиль.

Ранее сообщалось, что морпехи группировки «Центр» уничтожили площадку запуска тяжёлых дронов ВСУ в восточной части Доброполья. По данным Минобороны, удар наносился с помощью примерно десяти «Гераней». Также ранее сообщалось, что за сутки в Доброполье было освобождено 70 зданий и уничтожено до 30 военных ВСУ.

Таким образом, за минувшие сутки российские подразделения расширили зону контроля в Доброполье, заняв 52 здания и нанеся потери украинским силам. Официальной реакции украинской стороны на эти данные не поступало. Информация о дальнейшей обстановке уточняется.

Читайте также:

ВС РФ освободили еще один населенный пункт в зоне СВО

В Минобороны раскрыли, сколько за сутки сбили БПЛА и ракет «Фламинго»