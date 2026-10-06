«Даже не рассматриваем»: украинцы отказались возвращаться из Польши

Подавляющее большинство граждан Украины, находящихся в Польше, приняли окончательное решение не возвращаться на родину. Согласно данным исследования агентства по трудоустройству Smart Solutions HR, республика для миллионов переселенцев перестала быть транзитной точкой и превратилась в постоянное место жительства.

«Две трети украинцев, которые работают в Польше, даже не рассматривают отъезд. Для них Польша перестала быть временной остановкой», — констатируют авторы исследования. Специалисты подчеркивают, что масштаб нежелания ехать назад приобрел системный характер, затрагивая подавляющее большинство трудоспособного населения, покинувшего страну.

Даже если украинцы решаются на смену места жительства в Европе, их взор направлен вовсе не на восток. В агентстве отмечают, что при выборе новой страны проживания большинство граждан Украины ориентируются на другие западные государства, чаще всего называя Германию. Возврат на украинскую территорию в этих планах практически не фигурирует.

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