Даже премьер-министр Японии возмущена совершенным американским солдатом убийством женщины

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити отреагировала на общественный резонанс в связи с преступлениями, совершенными американскими военнослужащими, после того как в субботу был арестован морской пехотинец, подозреваемый в убийстве женщины на Окинаве.

В своей речи в парламенте Такаити назвала предполагаемое преступление “отвратительным” и призвал военные власти США обеспечить дисциплину среди американских военнослужащих, дислоцированных на острове Окинава, пишет The Guardian.

Преступления и несчастные случаи с участием американских военнослужащих на Окинаве служат постоянным источником напряженности между Токио и Вашингтоном и объектом протестов местного населения. На острове находится большая часть из 50 000 военнослужащих США в Японии и 70% военных объектов страны.

Полиция сообщила, что 20-летний младший капрал Девин Баллард был арестован по подозрению в том, что он задушил 39-летнюю Анну Яги в отеле в столице Окинавы Наха рано утром в субботу. Его также подозревают в краже ее кошелька и рюкзака. По словам полиции, Баллард опроверг эти обвинения.

Если Балларда признают виновным, ему может грозить пожизненное заключение или смертная казнь, пишет The Guardian.

Его арест вызвал возмущение на Окинаве через несколько дней после того, как избиратели избрали проамерикански настроенного Дзенту Кодза, поддержанного Либерально-демократической партией Такаити, что положило конец восьмилетнему правлению Денни Тамаки, критика военного присутствия США на острове.

Избрание Кодза вселило надежду на то, что США и Япония, возможно, наконец добьются прогресса в запланированном переносе базы морской пехоты из густонаселенного города в отдаленное прибрежное место, пишет The Guardian.

Перенос авиабазы Футенма, где служил Баллард, откладывался на протяжении десятилетий из-за противодействия людей, живущих рядом с альтернативным местом дислокации, и местных политиков, которые хотят, чтобы военные объекты США были полностью выведены с острова.

Кодза сказал, что арест стал “серьезным потрясением” для острова и “вызывает опасения у жителей Окинавы, которые уже были вынуждены жить рядом с американскими базами”. Он добавил: “Это абсолютно непростительно, и мы возмущены”.

По его словам, этот случай доказал, что попытки США улучшить дисциплину в своих войсках провалились. “Я взбешен потерей драгоценной жизни жителя Окинавы”, – сказал он генерал-лейтенанту Бенджамину Уотсону, командующему III экспедиционным корпусом морской пехоты, и генеральному консулу США в Нахе Эндрю Оу после ареста Балларда.

Антиамериканские настроения на Окинаве усилились после того, как в 1995 году трое американских военнослужащих изнасиловали 12-летнюю девочку. Год спустя Токио и Вашингтон договорились сократить военное присутствие США, закрыв "Футенму" и перенеся ее функции в тихую рыбацкую деревушку Хеноко на северо-восточном побережье. Гнев вновь вспыхнул из-за изнасилования девочки-подростка военнослужащим США в 2024 году и задержки с раскрытием преступления.

По данным полиции префектуры, в последние годы число преступлений с участием американских военнослужащих на Окинаве возросло примерно с 40 в 2020 году до 101 в прошлом году.

Окинава играет центральную роль в региональной напряженности. Правительство Японии настаивает на том, что американские базы на острове служат сдерживающим фактором на фоне претензий Китая на спорные районы Восточно- и Южно-Китайского морей и появления Северной Кореи, обладающей ядерным оружием.

В соответствии с японо-американским соглашением о статусе вооруженных сил, Баллард, который был арестован в гражданском районе в свободное от службы время, останется под стражей у японских властей.