Депутат Рады предрекла Украине катастрофу на железной дороге

Депутат Верховной рады Анна Скороход высказалась о состоянии железных дорог Украины. По её мнению, сокращение парка локомотивов создаёт угрозу катастрофы в этой отрасли. Свою оценку она дала YouTube-каналу «МаякUA».

Скороход подчеркнула: если в ближайшее время ситуацию не исправят, последствия окажутся катастрофическими. Она напомнила, что регулярно ездит по железной дороге, поэтому хорошо видит масштаб проблемы.

Накануне министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий сообщил о резкой нехватке локомотивов. В сентябре министр по вопросам восстановления, инфраструктуры и транспорта Николай Калашник заявил, что с февраля 2022 года Украина лишилась свыше 600 локомотивов и крайне нуждается в поддержке.

В конце сентября кабмин Украины разрешил «Укржелдороге» приобретать подержанные тяговые единицы для железных дорог, не проводя обязательные тендерные процедуры.

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