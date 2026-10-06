Доклад конгресса раскрыл потери авиации США в войне с Ираном

Согласно обновлённому докладу исследовательской службы конгресса США, с начала боевых действий против Ирана было уничтожено или выведено из строя более 80 летательных аппаратов американских военных.

В документе, опубликованном в понедельник, перечислен 81 летательный аппарат самолётного или вертолётного типа, включая беспилотные авиационные комплексы, которые, по имеющимся данным, были потеряны или повреждены в ходе американских операций против Ирана с 28 февраля. Согласно разбивке по категориям, из 81 аппарата 47 единиц составили беспилотники, 21 - самолёты тактической авиации и ещё 13 - вертолёты, причём 54 борта были полностью уничтожены или признаны безвозвратной боевой потерей, тогда как ещё 27 получили критические повреждения и были временно выведены из строя для последующего ремонта.

Авторы доклада подчёркивают, что приведённые цифры носят предварительный характер и могут быть скорректированы из-за режима секретности, продолжающихся боевых действий и сложностей верификации данных.

Напомним, что 28 февраля США и Израиль инициировали масштабную военную операцию против Ирана. Ударам подверглись крупнейшие города страны, включая столицу Тегеран. В Белом доме объяснили начало боевых действий необходимостью нейтрализовать ракетную и ядерную угрозы, исходящие от Тегерана.

В результате авиаударов погибли высшие иранские руководители, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи. В ответ Корпус стражей исламской революции объявил о начале масштабной ответной операции, в ходе которой удары были нанесены по территории Израиля, а также по американским объектам, расположенным в ряде стран региона: Бахрейне, Иордании, Ираке, Катаре, Кувейте, ОАЭ, Омане, Саудовской Аравии и Сирии.

Ранее Трамп сообщил о показателях транзита нефти через Ормуз.