Драка в парламенте Армении: депутатов разняли лишь со второй попытки

В зале заседаний парламента Армении вспыхнула потасовка между народными избранниками. Поводом стало выступление Эдгара Казаряна из фракции «Сильная Армения». Он обвинил вице-спикера Рубена Рубиняна в нецелевом расходовании бюджетных средств. Трансляция шла на официальном YouTube-канале парламента.

Сначала Казарян из своего места заявил, что включение в повестку доклада «О кризисе Армянской церкви» нарушает Конституцию. Затем он поднялся на трибуну и обвинил Рубиняна в растрате государственных средств, связав это с его отсутствием на заседаниях. После этого у депутата отключили микрофон.

Когда Казарян вернулся на место, между ним и представителями правящей фракции началась словесная стычка. Вскоре противостояние провластных и оппозиционных депутатов переросло в драку.

Рубинян призвал коллег занять свои места, но после начала потасовки объявил перерыв и вызвал охрану. Сотрудники безопасности вывели парламентариев из зала, однако конфликт продолжился в коридорах.

Через какое-то время охране удалось разнять участников. Перепалка вскоре вспыхнула снова. Лишь со 2-й попытки служба безопасности окончательно разделила депутатов, и они разошлись по кабинетам.

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