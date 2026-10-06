Дрон ВСУ взорвал машину с чиновником в Херсонской области

В Херсонской области при исполнении служебных обязанностей погиб сотрудник администрации Голопристанского округа. Как сообщил в своем Телеграм-канале глава региона Владимир Сальдо, автомобиль чиновников был атакован FPV-дроном Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Долматовка.

«Сегодня за Долматовкой FPV-дрон ВСУ атаковал автомобиль Голопристанской администрации», — написал Сальдо. В момент нападения сотрудники комиссии возвращались с задания: они проводили обследование разрушенного жилья в прифронтовых населенных пунктах, чтобы подготовить документы для выплаты компенсаций местным жителям.

Жертвой атаки стал один из сотрудников администрации. По предварительным данным главы региона, еще один человек получил контузию, двое других членов группы чудом не пострадали.

Владимир Сальдо выразил глубокие соболезнования семье погибшего и заверил, что власти окажут близким всю необходимую поддержку. Пострадавшему, находящемуся под наблюдением врачей, глава региона пожелал скорейшего восстановления.

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