Экс-министр похоронил экономику Польши

Бальцерович: у Польши самый высокий дефицит бюджета в Европе

Состояние финансовой системы Польши стремительно ухудшается из-за крупнейшего в Европе бюджетного дефицита и роста расходов на обслуживание госдолга, заявил бывший министр финансов республики Лешек Бальцерович. По его словам, состояние финансов очень плохое.

Бальцерович сказал об этом в эфире радиостанции Radio Zet. Он привел данные: расходы на обслуживание госдолга в 2001 году составляли 29,1 млрд злотых, а в текущем году превысят 106 млрд злотых.

Экономист выступил против повышения налоговой нагрузки на граждан и бизнес. Он назвал единственным разумным шагом сокращение государственных трат, заявив, что дальнейшее увеличение налогов затормозит экономический рост.

По его мнению, ключевой причиной рекордного дефицита стали раздутые социальные выплаты. Он также указал на нежелание политиков идти на непопулярные меры ради финансовой стабильности.

Бальцерович заявил, что политики привыкли финансировать обещания за счет новых заимствований. Сохранение популистских программ в условиях такого дефицита он назвал путем к краху.

До этого правительство Польши утвердило проект бюджета с рекордным дефицитом в 282,6 млрд злотых, что составляет около 75,5 млрд долларов. Это крупнейший показатель в истории страны.

Польша несет значительные расходы на оборону и социальные программы. Рост долговой нагрузки ограничивает возможности бюджета и вызывает критику со стороны экономистов.

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