Военный эксперт назвал лёгкие сети на мосту в Киеве имитацией защиты

Военный эксперт Андрей Колесник в беседе с «Лентой.ру» заявил, что лёгкие сети, натянутые на Северный мост в Киеве для защиты от беспилотников, не дадут никакого результата против российских реактивных «Гераней». По его мнению, такие заграждения — скорее имитация защиты, чем реальная мера.

Колесник пояснил, что украинский режим таким образом демонстрирует военную деятельность, показывая, будто защищается от ударов. Он подчеркнул, что «Герань-4» и «Герань-5» без проблем преодолевают подобные преграды. Для российского вооружения, особенно реактивных дронов и ракет, эти сети не имеют никакого эффекта. Эксперт назвал это демонстрационной историей для внутреннего употребления — чтобы показать, что Украина ещё состоятельна.

Кроме того, по словам Колесника, более серьёзная защита типа «мангалов», о которой также говорят на Украине, является российским изобретением. Такие конструкции необходимо устанавливать на технику, поставляемую из-за рубежа. Специалист сомневается, что Киев сможет реализовать подобную защиту в ближайшее время. Он задался вопросом, доедет ли техника до места, где эти конструкции можно применить.

Ранее Минобороны России сообщало, что расчеты ударных БПЛА бригады «Варяг» поразили Северный мост в Киеве, который использовался для переброски войск и военных грузов. После ударов по мостам через Днепр в Киеве возникал транспортный коллапс: власти полностью перекрывали Южный мост и ограничивали движение по ряду переправ, включая Дарницкий. Позже все мосты открыли, но ограничения решили вводить только при воздушной тревоге.

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