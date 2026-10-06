ЕС планирует рекордное пополнение «черного списка» антироссийских санкций

Послы стран Европейского союза 7 октября предпримут новую попытку согласовать 22-й пакет санкций в отношении России. Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в дипломатических кругах, основной упор в готовящемся решении сделан на расширение персональных ограничений.

«Новый пакет будет включать 1570 юридических и физических лиц, которые будут внесены в черный список», — передает агентство. Ожидается, что данная мера приведет к увеличению перечня подсанкционных лиц почти на 50%, однако, по данным источников, другие значимые экономические ограничения в этот пакет не войдут.

Применение данных мер традиционно влечет за собой жесткие последствия для фигурантов списка. Включение в «черный список» ЕС подразумевает автоматический запрет на въезд на территорию Евросоюза, а также полную блокировку всех выявленных активов, находящихся в юрисдикции стран-членов объединения.

Предыдущие обсуждения санкционной политики ЕС нередко сопровождались длительными спорами среди послов, и текущая попытка согласования станет очередным этапом этого процесса.

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